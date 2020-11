Il gruppo parlamentare di Forza Italia voterà favorevolmente allo scostamento di bilancio: anche Fratelli d'Italia non si opporrà.

Forza Italia ha annunciato che voterà sì alla richiesta di scostamento di bilancio da parte del governo: A dare il via libera è stato lo stesso Silvio Berlusconi in un vertice telematico con i deputati del partito aggiungendo di aspettarsi lo stesso atteggiamento anche dagli alleati di coalizione.

Forza Italia voterà lo scostamento di bilancio

La ragione per cui gli azzurri voteranno positivamente, hanno spiegato, è da ricercare nel fatto che l’esecutivo ha accolto tutte le proposte avanzate dal centrodestra. Il Cavaliere ha anche sottolineato che “i rapporti tra Forza Italia e gli alleati del centrodestra sono e saranno improntati al massimo rispetto e alla massima lealtà“.

Dal canto loro gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno già fatto sapere, tramite Tommaso Foti, che non voteranno contro lo scostamento di 8 miliardi di euro.

Il vicecapogruppo ha infatti spiegato di aver valutato attentamente quale apertura di credito dare non alla maggioranza ma al fatto che solo nel confronto si può contribuire a fare del bene per l’Italia.

“Il nostro voto non è ispirato a secondi fini e siamo fieramente all’opposizione. Non abbiamo desiderio di confusione o commistione di ruoli. Questo voto non è per voi, è per l’Italia“, ha affermato in Aula. Il gruppo potrebbe quindi o astenersi o votare sì a seconda del parere del governo alla risoluzione delle opposizioni.

Affinché la richiesta venga approvata servono almeno 316 voti favorevoli alla Camera, vale a dire la maggioranza assoluta dei componenti. La Lega di Matteo Salvini non ha fatto ancora sapere come si esprimerà in merito.