La circolare del Viminale per il Natale: focus su spostamenti e assembramenti da shopping.

I problemi palesatesi nel primo vero weekend di shopping pre natalizio hanno spinto buona parte della politica a criticare le scene di grandi assembramenti nelle vie di diverse città italiane. Urge intervenire e per questo, stando a quanto riportato da La Repubblica, il Viminale sarebbe pronto ad emanare una nuova circolare da inviare ai prefetti nella quale vengano previsti dei controlli massicci e rigorosi in tutto il territorio nazionale.

per il periodo di Natale. È ipotizzabile pensare che la circolare arriverà dopo che il governo avrà firmato il nuovo dpcm che, come noto, dovrebbe entrare in vigore il prossimo 4 dicembre. I controlli previsti dalla circolare riguarderanno in particolar modo lo shopping e gli spostamenti.

La circolare del Viminale per il Natale

Il meccanismo è sempre lo stesso: sfiduciare gli avventori a comportamenti non idonei al periodo pandemico con sanzioni di natura economica.

No agli assembramenti e pugno di ferro contro coloro che, malgrado tutto, continueranno a non rispettare la norma fondamentale del distanziamento sociale. Andranno chiuse intere zone, contingentati gli ingressi con transenne e conta persone e adattato un piano antiterrorismo a questo nuovo nemico.

Per contrastare gli spostamenti maggiori controlli saranno previsti in alcuni punti nevralgici quali stazioni treno e bus, autostrade e zone d’accesso e uscita delle città. Andrà poi studiato anche un piano di controllo da applicare nei giorni più critici, ovvero quelli compresi tra il 24 e il 6 gennaio.

Le indiscrezioni sul nuovo dpcm vorrebbero bloccati gli spostamenti tra regioni – anche se gialle – in questo periodo e dunque sarà necessario intensificare il monitoraggio del territorio.