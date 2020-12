Berlusconi: “Non sosterremo questo Governo”

Il Leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha dichiarato che Forza Italia non sosterrà il Governo attualmente in carica.

Lo ha fatto sapere il cavaliere e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il suo partito non sosterrà un governo di sinistra, sottolineando il ruolo di opposizione del suo partito. Oltre a ciò ha posto l’accento sul fatto che dovrebbe essere compito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimersi per dire se sussisteranno le condizioni per costruire una maggioranza di centrodestra o se si dovrà in alternativa tornare al voto.

Anche per ciò che riguarda il vaccino anti-covid che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, il leader di Forza Italia avrebbe le idee chiare e ha fatto sapere che potrebbe essere disponibile a sottoporsi pubblicamente al vaccino covid. “Lo farò pubblicamente e consiglierei di farlo pubblicamente anche ai protagonisti della vita politica”, ha dichiarato il cavaliere Berlusconi.

“Sta al Presidente della Repubblica dire se ci sono le condizioni per una maggioranza di centrodestra o per andare alle urne. Non sosterremo questo governo nella maniera più assoluta”. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Il Cavaliere proprio parlando dell’importante ruolo del capo dello Stato ha puntualizzato che in caso di una possibile crisi il capo dello Stato dovrebbe esprimersi in modo tempestivo: “Se dovesse esserci una crisi noi ci rimetteremmo alla saggezza del Capo dello Stato. Pensiamo che la parola debba essere data agli italiani il prima possibile”.

Berlusconi: “Mi vaccinerò pubblicamente”

Infine il Cavaliere ha precisato che si sottoporrà al vaccino Covid pubblicamente ha precisato: “Anche se il mio fisico contiene anticorpi al virus, lo farò e se ci sarà la possibilità lo farò pubblicamente e consiglierei di farlo pubblicamente anche ai protagonisti della vita politica. Serve una campagna vaccinale”.