Salvini querela Ilaria Cucchi per averlo definito uno sciacallo. La procura di Milan chiede l'archiviazione.

La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, ha fatto sapere tramite le propria pagine Facebook di essere stata querelata dal segretario della Lega, Matteo Salvini, per averlo definito uno “sciacallo” a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso sulla morte del fratello.

“Io e Salvini – scrive la Cucchi – siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come ‘persona offesa’”.

Ilaria Cucchi querelata per “Salvini sciacallo”

“Mi ha querelata – specifica Ilaria Cucchi – perchè, dopo le sue dichiarazioni rese al momento della sentenza della Corte d’Assise di Appello che condannava, dopo 10 anni, i carabinieri ritenuti colpevoli dell’uccisione di mio fratello io replicai duramente dicendogli, tra le altre cose, che era uno sciacallo.

Mesi dopo mi è stato chiesto se per caso intendessi rettificare quelle dichiarazioni. Non l’ho fatto”. In verità va detto che non arrivarono mai neanche le scuse da parte di Salvini che non aveva avuto problemi a schierarsi dalla parte delle forze dell’ordine, ma che con la stessa facilità non era riuscito a dire di aver commesso un errore di valutazione.



In questo dibattito si inserisce anche la Procura di Milano che ha chiesto l’archiviazione spiegando che: “Le dichiarazioni rese da Ilaria Cucchi devono essere valutate nel loro complesso, alla luce del clima di continui e pregressi attacchi alla figura del defunto fratello. Ne consegue che la frase pronunciata dal Senatore Salvini in concomitanza della emissione della sentenza di condanna – momento di forte dolore per la famiglia Cucchi allorquando sarebbe stato auspicabile il silenzio generale – abbia solo esacerbato gli animi dei parenti della vittima, inducendo l’indagata a proferire l’espressione ’sciacallo’ per mera reazione, con il palese intento di utilizzare tale termine nella reale accezione di ‘chi approfitta cinicamente delle disgrazie altrui”. Ilaria Cucchi, dal canto suo, non ha paura di affrontare un nuovo processo e dichiara che lo farà a testa alta.