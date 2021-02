È iniziato alle 15, con la delegazione del Gruppo Misto alla Camera, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi.

Dopo aver incontrato le parti sociali, il Premier incaricato Mario Draghi ha dato inizio al secondo giro di consultazioni per avere un’idea più precisa di quale sarà realmente l’identità di un suo eventuale governo, il perimetro di maggioranza, la squadra dei ministri e il programma.

Per ora tutti i partiti si sono detti disponibili a sostenerlo tranne Fratelli d’Italia.

#Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi ha incontrato a #Montecitorio le delegazioni di @ilCentroDem e Italiani in Europa. Dichiarazioni trasmesse in diretta facebook e WebTv: https://t.co/PQG5nUT9ot #OpenCamera pic.twitter.com/ASHy9OplEK — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 8, 2021

Gli interventi di Lupi e Sgarbi

Maurizio Lupi di Noi per l’Italia ha “riconfermato al presidente incaricato Mario Draghi non solo la nostra stima ma anche la condivisione del programma del nuovo governo, in particolare sul fatto di essere un governo fortemente europeista e con un baricentro atlantista“.

Al centro del programma del nuovo esecutivo, secondo quanto indicato da Draghi, ci saranno “la vaccinazione, il lavoro, la riapertura dei cantieri, la scuola, la necessità di valorizzare la società civile e il terzo settore“.

A proposito della posizione del M5s, “sarebbe meraviglioso che Rousseau riuscisse a smentire le scelte di vertice del Movimento. Una ribellione della base che dice no a Draghi lo augurerei al M5s” ha aggiunto Vittorio Sgarbi.

Per quanto riguarda il voto di fiducia, “preferirei che si votasse da lunedì in avanti. Venerdì ho un impegno“.

Azione, +Europa e Radicali

Mario Draghi ha presentato alla delegazione congiunta di Azione, +Europa e Radicali un “progetto europeo e di atlantismo” su cui c’è piena adesione sia dell’ex presidente Bce che dai rappresentanti dei tre partiti. Carlo Calenda, leader di Azione, ha assicurato al premier incaricato “un appoggio pieno e incondizionato che non si limita a questo momento di entusiasmo generalizzato“.

Gruppo Misto: “Non abbiamo parlato di nomi”

La delegazione del Gruppo Misto e delle Minoranze linguistiche, al termine dell’incontro, ha riassunto brevemente i principali punti del programma illustrato da Mario Draghi che “si definisce futuro rappresentante di un governo europeista. Questa è una priorità assolute che noi, come minoranze linguistiche, condividiamo in pieno. Il presidente ci ha illustrato le priorità di questo governo: la sanità, la campagna vaccinale, l’ambiente, il lavoro“. Durante il colloquio “non abbiamo parlato di nomi né di composizioni [del governo, ndr]” ha poi precisato il rappresentante della delegazione.

#Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi ha incontrato a #Montecitorio le delegazioni di Gruppo Misto e Minoranze linguistiche. Dichiarazioni trasmesse in diretta facebook e WebTv: https://t.co/cHcPdrT4Am #OpenCamera pic.twitter.com/It002I0YJo — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 8, 2021

Secondo giro di consultazioni di Draghi

Gli incontri con le delegazioni delle forze politiche hanno avuto inizio alle 15 con il gruppo Misto della Camera e le Minoranze linguistiche. Alle 15:30 si procederà con il Maie mentre alle 16:00 con Azione, +Europa e i Radicali italiani. Alle 16:30 sarà il turno di Noi con l’Italia – Usei – Cambiamo – Alleanza di centro e alle 17 di Centro Democratico – Italiani in Europa. Alle 17.30 si chiuderà con il gruppo per le Autonomie del Senato.

Le consultazioni proseguiranno domani, martedì 10 febbraio. Si inizierà alle 11 con il neonato gruppo degli europeisti del Senato per poi procedere con Liberi e Uguali alle 11.45. A seguire ci sarà Italia Viva alle 12.30 e Fratelli d’Italia alle 13.15. Alle 15 sarà la volta del Partito Democratico seguito da Forza Italia alle 15.45. Concluderanno la giornata, così come già nel primo giro di consultazioni, la Lega alle 16.30 e il Movimento 5 Stelle alle 17.15.

Lunedì 8 e martedì 9 febbraio secondo giro di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi con le delegazioni delle forze politiche. Il calendario completo degli incontri: https://t.co/MOLg0L2I3A (1/2) #OpenCamera pic.twitter.com/lpZ8M1wB1q — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 6, 2021

Sono diversi i nodi che l’ex governatore della BCE deve sciogliere con i partiti. Per ora tutti tranne Fratelli d’Italia si sono detti disponibili a sostenerlo, pur con riserve. Da una parte infatti il Movimento Cinque Stelle sembra infatti ancora diviso e la Lega si è riservata di capire i punti principali su cui si fonderà l’azione dell’esecutivo per eventualmente dargli la fiducia. Potendo essere sostenuto da forze politiche opposte, a Draghi resta il compito di capire come farle convivere e come strutturare la squadra di ministri.