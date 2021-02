Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha lanciato la candidatura per il secondo mandato di Virginia Raggi come sindaco di Roma.

I giochi che danno il via alla campagna elettorale per le elezioni comunali della Capitale sono già iniziati. Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con un post sui social sintetico e letteralmente di poche parole ha dato un segnale per la ricandidatura per il secondo mandato di Virginia Raggi: “Roma ha bisogno ancora di te! Chi sta con Virginia, sta con il MoVimento”.

Il post è stato accompagnato con una foto il cui contenuto vale più di mille parole: un immagine di Grillo che cinge il braccio a Virginia Raggi ed in alto una nota esclamazione in dialetto romano: “Aridaje”.

Roma ha bisogno ancora di te!

Chi sta con Virginia, sta con il MoVimento. pic.twitter.com/ml7hg1FPWL — Beppe Grillo (@beppe_grillo) February 21, 2021

Il sostegno di Beppe Grillo a Virginia Raggi

Un messaggio che vale più di mille parole quello del fondatore e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo che sui social ha lanciato la candidatura per il secondo mandato a sindaco di Roma di Virginia Raggi. Un segnale che potrebbe nascondere anche un altro importante messaggio ovvero quello di unire il movimento in questi giorni difficili per il partito che potrebbe trovare il parere favorevole di Alessandro Di Battista da poco fuoriuscito dal movimento.

Il sostegno a Virginia Raggi riaprirebbe l’attenzione sulla creazione di una pagina Facebook volta sostenere la candidatura dell’ex Ministro dell’economia Roberto Gualtieri da parte della coalizione dem-5stelle. Stando a quanto riportato da Open, curiosamente la pagina sarebbe subito stata eliminata con tanto di smentita da parte del PD. Quello che è certo è che i giochi sono ormai sono avviati con la strada che potrebbe apparire lunga e in salita.