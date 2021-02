Il Premier Mario Draghi al vertice dell’Unione Europea ha evidenziato come sui vaccini “occorre andare più veloce”.

Più rapidità sulle vaccinazioni, priorità sulle prime dosi, nessun perdono per le aziende che sono inadempienti. Questa la linea del Premier Mario che nel corso del vertice dell’Unione Europea ha indicato alcuni aspetti che dovrebbero essere risolti in tempi brevi ad incominciare dalla rapidità della distribuzioni delle prime dosi del vaccino.

Proprio su questo punto Draghi ha portato ad esempio gli Stati Uniti e l’Inghilterra che tengono per loro i vaccini e chiedendosi se l’Unione Europea non possa fare altrettanto. Il Premier è stato inoltre molto duro nei confronti delle aziende che stanno rallentando la consegna delle dosi causando problemi non da poco non solo a livello nazionale, ma anche europeo. “Niente scuse per le aziende inadempienti”, ha dichiarato.

Il Presidente Mario Draghi durante la prima sessione di lavoro della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 25 e 26 febbraio https://t.co/AyhSyZr10z pic.twitter.com/nhdpwWn2EG — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 25, 2021

“Occorre andare più veloce” sulle vaccinazioni. Queste le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi che, intervenuto al vertice dell’Unione Europea ha portato sul tavolo molti punti cruciali. Non solo un’esortazione a risolvere il problema del ritardo dei vaccini, ma anche chiedendo maggiore priorità sulla distribuzione delle prime dosi. “Alla luce della recente letteratura scientifica”, deve esserci la possibilità di “dare priorità alle prime dosi”.

Infine perciò che riguarda il programma dell’Onu di distribuire le dosi ai Paesi poveri del mondo, Draghi ha messo in luce che pur sostenendolo, non si sarebbe detto favorevole alle donazioni, almeno in questo periodo, in quanto ha osservato che L’Unione Europea è in ritardo con la distribuzione delle dosi sul proprio territorio.