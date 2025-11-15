Politici dell'AfD in visita a Washington: l'invito dei repubblicani americani

La politica europea sta vivendo un momento di cambiamento significativo, con il partito Alternativa per la Germania (AfD) che si prepara a un viaggio a Washington, invitato da un gruppo di repubblicani americani. Questa visita avviene in un contesto in cui sempre più politici di destra tedeschi cercano alleanze con i loro omologhi statunitensi per affrontare ciò che descrivono come una persecuzione politica e una censura crescente nel loro paese.

Il viaggio a Washington

Il viaggio, previsto per dicembre, coinvolgerà un numero significativo di membri dell’AfD, come confermato dalla deputata americana Anna Paulina Luna. In un’intervista, Luna ha dichiarato: “Stiamo ospitando circa 40 membri dell’AfD, e non sarò sola, ci saranno anche altri membri del Congresso”. Tuttavia, un portavoce dell’AfD ha rifiutato di confermare la cifra, sostenendo che il numero di politici che parteciperanno non sarà così elevato.

Motivazioni dietro la visita

Questa visita rappresenta per l’AfD un’opportunità per guadagnare legittimità in patria, utilizzando le loro affermazioni di persecuzione come argomento di dibattito. Luna ha mostrato un forte interesse per le rivendicazioni degli esponenti dell’AfD, affermando che le azioni del governo tedesco contro i propri cittadini somigliano a una forma di autoritarismo simile a quella dell’ex Unione Sovietica.

Reazioni internazionali e supporto dalla destra americana

Le dichiarazioni di Luna non sono isolate; anche alcuni ex funzionari dell’amministrazione Trump hanno espresso sostegno per l’AfD. Quando l’agenzia tedesca per la sicurezza interna ha etichettato l’AfD come un’organizzazione estremista, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha descritto tale decisione come “un atto di tyrannia travestita”. Inoltre, durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il Vicepresidente americano JD Vance ha esortato i politici europei a rimuovere le barriere che escludono i partiti di destra dal governo.

La storia della sorveglianza politica in Germania

La Costituzione tedesca, redatta dopo la Seconda Guerra Mondiale, consente alle agenzie di intelligence di monitorare i partiti e le organizzazioni considerate estremiste. Queste misure sono state pensate per evitare il ripetersi di eventi storici come la salita al potere del nazismo, quando forze anti-democratiche riuscirono a minare la democrazia dall’interno.

Prospettive future e colloqui con attivisti

L’invito di Luna all’AfD non si limita a un semplice viaggio. Recentemente, ha incontrato anche Naomi Seibt, un’influencer di destra e sostenitrice dell’AfD, che ha dichiarato di aver richiesto asilo negli Stati Uniti per sfuggire a quella che definisce una severa sorveglianza governativa in Germania. Luna ha espresso un forte sostegno per Seibt, affermando che intende aiutare anche altri in situazioni simili, nel tentativo di aprire un dialogo sulle modalità con cui il governo tedesco tratta i propri cittadini.

L’incontro di dicembre segnerà solo l’inizio di una serie di eventi, con una conferenza più ampia pianificata per l’inizio del prossimo anno, che si propone di “contrastare Davos” e focalizzarsi sulla sovranità delle nazioni.