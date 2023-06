Una testimone oculare ha raccontato di aver visto fuggire Massimiliano Carpineti, il killer della poliziotta uccisa a Roma questa mattina.

Poliziotta uccisa a Roma: le parole della testimone

«Ho sentito i tre colpi e mi sono affacciata. C’è stato il panico. Mi sono guardata intorno e ho visto una signora con le mani in faccia, si copriva la bocca, sconvolta. Un altro gridava: “Hanno ammazzato una donna”. Poi lo sportello di una macchina bianca che si chiudeva e l’auto che andava via».

Questo il racconto di una testimone oculare – sulla quale vige l’anonimato – sui fatti avvenuti questa mattina, 1 giugno, in via Rosario Nicolò, a San Basilio, periferia Est di Roma. La donna ha assistito alla fuga del killer di Pierpaola Romano, poliziotta in servizio nella Capitale.

La dinamica dell’omicidio

L’agente di Polizia è stata uccisa da Massimiliano Carpineti, un suo collega, con l’arma di servizio. Poi il killer è fuggito – come testimoniato dalla donna – a borda della sua Chevrolet bianca.

Il veicolo è stata rinvenuto nel parcheggio di un parco a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del delitto. A bordo, il cadavere di Massimiliano, che si è suicidato dopo aver posto fine alla vita della collega.