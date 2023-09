La seconda puntata del nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, ha visto andare in scena una clamorosa gaffe di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ha tirato in ballo Barbara D’Urso e un presunto “amante fiorentino“.

Pomeriggio 5: la gaffe di Vittorio Sgarbi su Barbara D’Urso e “l’amante fiorentino”

Mentre la prima puntata di Pomeriggio 5 ha visto la cacciata del regista, la seconda ha regalato al grande pubblico una gaffe clamorosa. Ad averla firmata è stato Vittorio Sgarbi, che ha pronunciato il nome di Barbara D’Urso nel momento in cui si parlava di tradimenti e ha tirato in ballo anche un presunto “amante fiorentino“.

Cosa ha detto Vittorio Sgarbi su Barbara D’Urso?

A Pomeriggio 5 si parlava del tradimento dell’estate, ossia del caso Segre-Seymandi, e Vittorio era seduto accanto a Dario Nardella, sindaco di Firenze. Ad un certo punto, mentre Myrta stava per lanciare un servizio, si è sentito Vittorio esclamare chiaramente:

“Politico fiorentino, amante di Barbara D’Urso”.

Il grande pubblico non ha potuto cogliere altro, visto che è partito il servizio su Cristina Seymandi, ma le parole del critico sono diventate immediatamente virali.

Le ipotesi dei fan sull’amante fiorentino di Barbara D’Urso

La gaffe di Sgarbi non è passata inosservata e i fan si sono immediatamente lasciati andare ad ipotesi più o meno fondate. Vittorio era serio o stava solo scherzando? Si è reso conto di aver commesso l’ennesimo scivolone di stile? Non possiamo saperlo, ma seguaci e non di Barbara D’Urso si sono lasciati andare ad un toto nomi per identificare il presunto “amante fiorentino”. Il politico che va per la maggiore? Matteo Renzi.