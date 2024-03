Michel Dessì è l’inviato di Pomeriggio 5 che è quasi diventato uno stalker di Chiara Ferragni e Fedez. Il giornalista è il figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello Nip: di chi si tratta?

Pomeriggio 5: l’inviato Michel Dessì figlio di due ex del Grande Fratello

Diventato popolare come inviato del nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, Michel Dessì è l’unico giornalista che, in un certo senso, è riuscito a fare breccia nel cuore di Chiara Ferragni e Fedez. In un primo tempo i Ferragnez l’hanno evitato come la peste, poi vista la sua insistenza lo hanno preso in simpatia. In pochi, però, sanno che Michel è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello.

Chi sono i genitori di Michel Dessì?

I genitori di Michel Dessì hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Nip. Si tratta di Alfio Dessì e Rosa ‘Rosy’ Stagnitti di Taurianova, Reggio Calabria. Biccy.it riporta la loro scheda ai tempi della partecipazione al reality di Canale 5:

“Rosy Stagnitti è sposata da sedici anni con Alfio con cui ha un figlio di quattordici anni che si chiama Michel. Ha conosciuto il suo futuro marito all’età di dodici anni. Per potersi sposare ha fatto la fuitina perché suo padre, geloso, non vedeva Alfio di buon occhio. Gestisce insieme al marito due negozi d’abbigliamento”.

Chi è Michel Dessì, l’inviato di Pomeriggio 5

Classe 1990, Michel Dessì ha aperto una televisione locale, Sud, nel 2014. In seguito, la lasciato la Calabria ed è riuscito a diventare inviato di Mediaset. Attualmente, lavora per Pomeriggio 5 e segue una rubrica su IlGiornale.it