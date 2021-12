Ponte di Ferro, Gualtieri annuncia la riapertura: “Entro 10 giorni si tornerà a circolare”

Entro la metà di dicembre è prevista la riapertura del Ponte di Ferro di Roma, rimasto danneggiato dopo l'incendio del 2 ottobre.

Il sindao di Roma Roeto Gualtieri ha annunciato la riapertura del Ponte di Ferro entro dieci giorni: dopo aver visionato i documenti che ne attestano la messa in sicurezza, ha assicurato che in poco più di una settimana potrà essere riaperto alla circolazione.

Riapertura del Ponte di Ferro

Il primo cittadino della Capitale ha colto l’occasione dell’annuncio per fare un plauso alle strutture del Comune che hanno fatto il massimo sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un’opera strategica per la viabilità del quadrante ovest.

L’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini ha aggiunto che la circolazione sul ponte tornerà come prima dell’incendio del 2 ottobre per i mezzi di traporto idonei (autoveicoli fino a 3,5 tonnellate) ma cambierà per i pedoni.

Il marciapiede rimasto danneggiato dal rogo non potrà infatti più essere utilizzato.

Riapertura del Ponte di Ferro: aperto dialogo con Soprintendenza Speciale

Mentre stanno continuando i lavori che porteranno alla riapertura, è stato anche aperto un dialogo con la Soprintendenza Speciale di Roma per poter riconoscere il ponte di ferro come un esempio di archeologia industriale e fare in modo che sia presto restaurato e adeguato alle norme vigenti senza che ne venga modificato l’aspetto ottocentesco.

Con un adeguato intervento il ponte potrebbe in futuro venire aperto alla circolazione anche a mezzi più pesanti.