A Ponticelli, due uomini hanno investito dei pregiudicati e poi hanno rapinato una signora. Ci sono stati anche colpi di arma da fuoco, le indagini sono in corso per rintracciarli.

Due uomini hanno seminato il panico a Ponticelli, in provincia di Napoli. Prima hanno investito due persone e poi ne hanno rapinata un’altra, esplodendo anche alcuni colpi di arma da fuoco.

Caccia all’uomo a Ponticelli, Napoli: investono due persone e ne rapinano una terza

A Ponticelli, periferia est di Napoli, due uomini hanno investito due pregiudicati a bordo di uno scooter abbandonando poi la vettura. Ma non è finita qui, in seguito hanno preso di mira un’altra auto e hanno rapinato la conducente.

Sono partiti anche alcuni colpi di pistola, una scena da vero far west quella a cui hanno assistito sbalorditi i residenti. Purtroppo la città di Napoli non è nuova a episodi simili e in alcuni quartieri scene di violenza urbana si verificano spesso.

La ricerca dei due uomini a Napoli

In questa situazione, sono rimasti feriti due uomini, di cui uno è intubato. Le forze dell’ordine sono intervenute subito nella zona della stazione Circumvesuviana ma ancora sono in corso le operazioni per identificare i malviventi che poi, si sono dati alla fuga. Nemmeno la donna derubata ha potuto dare informazioni importanti, infatti i due erano incappucciati.

La vettura in loro possesso è risultata rubata. Adesso i carabinieri dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Fra l’altro le vittime sono volti già noti alle forze dell’ordine: si trovano ora ricoverati in ospedale rispettivamente in condizioni lievi e critiche.