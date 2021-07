Porto Ascoli, lutto per l’allenatore Ciampelli: morto il figlio di 6 anni

Tragedia nel mondo sportivo marchigiano: è morto il figlio di Davide Ciampelli, allenatore del Porto Ascoli, squadra neopromossa in Serie D.

Tragedia in Serie D: è morto all’età di 6 anni il figlio di Davide Ciampelli, allenatore del Porto Ascoli, squadra di calcio neopromossa. Il piccolo in vacanza in Umbria con la famiglia, si sarebbe tuffato in piscina, per non riemergere più.

Tragedia in Serie D: muore figlio dell’allenatore del Porto Ascoli

Il mondo calcistico della città di San Benedetto è in lutto per la scomparsa del figlio di Davide Ciampelli, allenatore del Porto Ascoli, squadra neopromossa in Serie D. Aveva solo 6 anni.

Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia in una struttura di Città di Castello, in Umbria. Si sarebbe tuffato in piscina per fare il bagno, ma non sarebbe più riemerso dall’acqua.

Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora in dagano sulla cause del decesso. La magistratura ha aperto un fascicolo e continuano le indagini all’interno della struttura umbra.

Morto figlio dell’allenatore del Porto Ascoli: calcio marchigiano in lutto

La tragica notizia della scomparsa del figlio di Davide Ciampelli ha scosso l’intero modo sportivo piceno e marchigiano, che non ha tergiversato e subito ha mostrato tanto affetto nei confronti della famiglia.

Molti i messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui socl da cittadini privati, ma anche dalle società sportive regionali. Tra queste, il cordoglio dell’Ancona e della Jesina, squadre che aveva allenato in precedenza Ciampelli.

“La Società partecipa commossa e attonita al profondo dolore che ha improvvisamente colpito mister Davide Ciampelli – questo il post di cordoglio su Facebook da parte dell’Ancona-Matelica – per la tragica scomparsa del figlio. Porgiamo a lui e a tutta la sua famiglia, nel tristissimo momento che ci trova uniti, le nostre più sincere condoglianze, stringendo lui e tutti i suoi cari in un fortissimo abbracci”.

Morto il figlio dell’allenatore del Porto Ascoli, il mago della promozione in Serie D

Il terribile lutto copre tutti i festeggiamenti e la gioia per la storica promozione in Serie D del Porto D’Ascoli, avvenuta lo scorso giugno 2021. Un vero miracolo sportivo che però ora passa decisamente in ultimo piano, perché conta solo fare chiarezza sulla tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Come già detto in precedenza, gli inquirenti stanno indagando per capire le dinamiche del tragico incidente per capire le responsabilità.