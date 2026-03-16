A Prato, una bimba di cinque anni è stata investita da un’auto dopo essere sfuggita per un attimo al controllo della madre. L’incidente, avvenuto nella frazione di Tavola, evidenzia ancora una volta quanto la vigilanza sui più piccoli sia fondamentale in strada, dove anche un solo momento di distrazione può avere conseguenze gravissime.

Prato, bimba di 5 anni travolta da un’auto: sfuggita al controllo della madre

Come riportato da La Nazione, una bambina di cinque anni è stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita ieri mattina, intorno alle 11, a Prato, nella frazione di Tavola, in via Giulio Braga. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola, di origini cinesi, sarebbe sfuggita per un momento al controllo della madre e, trovando la porta di casa aperta, sarebbe uscita improvvisamente sulla carreggiata, proprio mentre sopraggiungeva un’auto Bmw guidata da un cittadino italiano. “Il conducente ha dichiarato di averla vista all’improvviso e di non aver potuto evitare l’impatto”, riferiscono le fonti investigative.

Prato, bimba di 5 anni travolta da un’auto: le sue condizioni

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso Pegaso e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della scena. La bambina è stata stabilizzata dai soccorritori e trasferita in codice rosso all’ospedale di Careggi, per poi essere trasferita d’urgenza al Meyer, dove i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Le sue condizioni rimangono molto gravi, aggravate da problemi cardiaci preesistenti, e la prognosi è tuttora riservata. L’automobilista sarebbe risultato negativo all’alcoltest, mentre la polizia locale prosegue gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.