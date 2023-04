Prato, uomo di 65 anni cade dal terrazzo e muore

Una terribile caduta di 8 metri non ha lasciato scampo ad un pensionato di Prato, scivolato mentre stava effettuando dei lavori di tinteggiatura sul terrazzo di casa sua. Inutile l’intervento dei soccorsi, l’uomo è morto pochi minuti dopo la caduta.

Prato, pensionato cade mentre tinteggia il terrazzo: morto 65enne

Dramma nel quartiere di Vergaio a Prato, dove un 65enne ha perso la vita dopo un terribile incidente domestico. L’uomo, che abitava in un palazzo, si era sporto troppo dal terrazzo del suo appartamento, nel tentativo di portare a termine i lavori di tinteggiatura. Il pensionato ha perso aderenza con il terreno ed è improvvisamente scivolato, cadendo da un’altezza di 8 metri.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Mentre l’anziano cadeva rovinosamente nel giardino del palazzo, qualcuno ha allertato i soccorsi che sono giunti sul posto il prima possibile. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, arrivati in quartiere con l’elisoccorso Pegaso, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate in seguito alla caduta: il 65 enne è morto pochi minuti più tardi.