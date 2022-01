Pregliasco sulla Omicron 2: “Sotto-variante tutta da scoprire, c’è da stare in campana”

Fabrizio Pregliasco e le prime impressioni sulla Omicron 2 in attesa di dati scientifici più certi: “È tutta da scoprire, comunque c’è da stare in campana”

Fabrizio Pregliasco sulla Omicron 2 ha una sua cauta teoria preventiva: “Si tratta di una sotto-variante tutta da scoprire, quindi c’è da stare in campana”. Il virologo milanese spiega che la nuova mutazione va ancora studiata a fondo e “capita”.

La Omicron originale, quella indicizzata come BA.1, pare che stia leggermente rallentando la sua corsa ma in alcuni paesi del mondo ha fatto capolino sua “sorella”, presente in molti paesi del Nord Europa e in Asia, tiene in allerta i medici.

Pregliasco sulla Omicron 2: “Bisogna capire come è fatta e quanto si diffonde”

E sulla Omicron 2 il virologo e docente della Statale di Milano adotta la linea della cautela di chi non ha ancora elementi per dare indicazioni empiriche: “Dobbiamo un po’ capire quanto è diffusiva e quali caratteristiche ha.

Quindi direi per ora stiamo in campana”

La speranza di Pregliasco sulla Omicron 2: “Caratteristiche da scoprire, si auspica non diverse dalla Omicron”

Poi la chiosa: “Speriamo che non abbia caratteristiche diverse, ma purtroppo è tutto da scoprire”. Sul picco della Omicron Pregliasco ha invece le idee decisamente più chiare: “Tra un paio di settimane”. La Omicron 2 è dello stesso ceppo di Omicron, ma presenta le solite mutazioni della proteina Spike e non è la sola.

Fabrizio Pregliasco dice la sua sulla Omicron 2, che non è sola: c’è anche una Omicron 3

Perché? Perché a voler essere precisi ci sarebbe anche una Omicron 3. Dai primi sequenziamenti di Omicron 2 è stato rilevato come abbia caratteristiche molto simili alla sua “sorella” più grande. Per questo, in tema di vaccini e almeno in ipotesi, non dovrebbe allarmare eccessivamente.