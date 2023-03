Premi Oscar, possibile premio gender neutral nelle prossime edizioni

L’Academy che assegna i premi Oscar potrebbe presto prendere in considerazione l’ipotesi di premi ad hoc sul gender neutral, categoria di cui già fanno parte alcuni esponenti del cinema.

Premi Oscar, si pensa al gender neutral

Il 2023 potrebbe esser l’ultimo anno in cui compariranno le categorie “Miglior attore/attrice“, magari proprio per dar spazio al gender neutral.

Negli ultimi anni infatti molti attori hanno fatto coming out, come Emma Corrin (Lady Diana in The Crown) che si identifica con binaria, e usa pronomi “They e them”.

O ancora il caso di Elliot Page, attrice di Juno che nel 2020 ha annunciato il cambio di sesso.

Un tema quello dell’inclusione che non può non riguardare da vicino anche l’Academy che quindi non esclude l’ipotesi di un adeguamento nelle prossime edizioni.

Decisione non semplice

L’Academy tuttavia al momento non si espone più del dovuto e va coi piedi di piombo sull’argomento, ma allo stesso tempo non vuole trovarsi dalla parte sbagliata di un dibattito importante, soprattutto dopo le ultime polemiche che hanno investito il mondo dello showbusiness.

Di recente ha suscitato scandalo l’assenza di donne nelle nomination come Best Artist ai Brit (i Grammy britannici).

Oltreoceano i Bafta da oltre un anno pensano al tema dell’inclusione, quando proprio una “revisione” dell’attribuzione dei premi e delle categorie era stata annunciata dalla Ceo Amanda Berry.

