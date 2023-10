Claudia Goldin, professoressa 77enne dell’Università di Harvard, ha ricevuto il Premio Nobel per l’Economia per l’anno 2023. Secondo la banca di Svezia che conferisce questo premio che non è propriamente sovrapponibile agli altri Nobel, la professoressa ha “Accresciuto le nostre conoscenze sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro“.

Premio Nobel per l’economia: vince Claudia Goldin

Si chiama Claudia Goldin, ha 77 anni, è statunitense e da tempo è professoressa in quella che forse è l’Università più riconosciuta e prestigiosa del mondo: Harvard. È lei la donna che oggi ha ricevuto il prestigioso premio Nobel per l’Economia. A conferirle il premio è stata l’Accademia reale svedese delle scienze.

Premio Nobel per l’economia: gli ultimim vincitori

La Goldin ha vinto il Nobel per l’Economia di quest’anno, ma chi erano stati gli ultimi vincitori? Il premio dello scorso anno era stato assegnato all’ex presidente della Federal Reserve Ben S. Bernanke e agli economisti Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig che si erano distinti per i loro precisi lavori sulle crisi finanziarie. Si trattò, in quel caso, di un’assegnazione molto discussa perché lo stesso Bernanke fu presidente della FED dal 2006 al 2014 e non tutti gli attribuiscono un’ottima gestione della pesante crisi del 2008.