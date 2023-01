Preoccupante ondata di calore in Europa: temperature record per gennaio

Preoccupante ondata di calore in Europa: temperature record per gennaio

Fino a 20° C sugli altopiani bavaresi della Germania ed un anticiclone mai così invasivo: ondata di calore in Europa e temperature record per gennaio

Tiene banco sui siti specializzati e sui social media la preoccupante ondata di calore in Europa: sono previste temperature record in ordine alla stagione per gennaio e secondo molti report il meteo anomalo sta investendo da tempo il Vecchio Continente per gli esperti non cesserà a breve.

La situazione è davvero delicata, anche se apparentemente gratificante e di certo “utile” a contenere gli effetti della crisi energetica innescata anche dalla guerra della Russia all’Ucraina. Dal canto suo l’esperto Usa Colin McCarthy lo ha scritto chiaramente su Twitter in ordine a Us Stormwatch: “L’Europa sta vivendo la peggiore ondata di caldo mai registrata”.

La spiegazione degli esperti sul fenomeno

E ancora: “L’intensità e la portata combinate di questa ondata di caldo invernale sono diverse da qualsiasi cosa nella storia europea“.

Ma da cosa dipende questa ondata di calore eccezionale sull’Europa che da Capodanno promette di espandersi anche ad almeno la prima metà del primo mese del 2023? Quella che di fatto è una anomalia termica con la colonnina di mercurio fino ai 20 gradi centigradi perfino sugli altipiani bavaresi della Germania ha una sua origine. Si tratta dell’effetto “dell’anticiclone di origine africana che ha portato in queste ore lo zero termico a 3.300-3.500 metri di quota, in pratica come dovrebbe essere tra giugno e luglio”.