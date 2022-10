Presidenti di Camera e Senato, il centrodestra trova l’accordo su La Russa e Molinari

Sciolto il nodo dei presidenti alla Camera e al Senato. Il Centrodestra dovrebbe aver deciso i due nomi definitivi. Incognite per alcuni ministeri.

Il centrodestra sembra essere ad un passo dall’accordo sulla presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I due nomi sono Riccardo Molinari (Lega) e Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia).

Le votazioni formali per eleggere i presidenti del Parlamento italiano si terranno domani, 13 ottobre 2022. Sembra che però il testa a testa tra i due partiti della coalizione di centrodestra abbia portato alla decisione di assegnare la presidenza del Senato a La Russa e quella della Camera a Molinari. Entrambi i nomi sono blasonati e vantano esperienza in Parlamento, soprattutto Ignazio La Russa. Sfumata dunque l’ipotesi di Silvio Berlusconi alla presidenza di Palazzo Madama e anche quella di Roberto Calderoli.

La notizia è stata riporta da Fanpage.

Ancora aperto il totoministri

Giorgia Meloni ha fretta di iniziare, anche perchè ci sono molte questioni da affrontare con urgenza. Se per le cariche in Parlamento l’accordo sembrerebbe quasi ufficiale (ma mai dire mai), resta ancora spinosa la questione realtiva ad alcuni ministeri. Questa volta la leader di Fratelli d’Italia deve affrontare Silvio Berlusconi che, dopo aver insistito su Salute ed Istruzione, ora sembra voler puntare per Forza Italia al ministero della Giustizia.