Previsioni meteo, da mercoledì 21 nuova ondata fredda proveniente dai Balcani

In arrivo da mercoledì 21 un'ondata di freddo dai Balcani. Domani il meteo dovrebbe essere soleggiato e stabile su tutta la Penisola.

Dopo i problemai legati al maltempo, si aspetta una nuova ondata di freddo in arrivo dai Balcani: le previsioni meteo della settimana.

Qualche giorno di stabilità e poi nuova ondata di freddo

Dopo giorni segnati da maltempo e forti temporali, soprattutto nel Centro-Italia, ci attendono due giorni di rinnovata stabilità, in attesa di un nuovo attacco freddo che riporterà al clima autunnale.

Martedì ci sarà più sole in tutta la Penisola, salvo qualche pioggia veloce su Toscana, Umbria e Marche. Tuttavia, la stabilità atmosferica non durerà a lungo: da mercoledì 21 settembre, infatti, un nuovo attacco freddo in arrivo dai Balcani colpirà l’Italia, e le regioni maggiormente esposte saranno quelle adriatiche e in parte di quelle del Sud.

Su queste regioni, le temperature diminuiranno e sulla costa adriatica si farà graviteranno intorno ai +20°C in pieno giorno.

Sotto il profilo delle precipitazioni, sono attesi rovesci e locali temporali in Puglia, in Abruzzo e sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia; saranno più occasionali ma possibili sulla Sardegna orientale e localmente sul Lazio.

Previsioni meteo per martedì 20 settembre