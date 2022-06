Previsioni meteo martedì 7 giugno, allerta maltempo: le regioni a rischio

Previsioni meteo per martedì 7 giugno: la Protezione Civile lancia una nuova allerta per una perturbazione in arrivo sul Nord Italia.

Allerta meteo per domani, martedì 7 giugno: previsti forti temporali in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

Allerta meteo: perturbazione in arrivo nel Nord Italia

Una nuova perturbazione domani, martedì 7 giugno, attraverserà il Nord Italia, dando luogo a piogge e temporali, in alcuni casi anche intensi, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, e anche sulle Marche.

A renderlo noto è il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, il quale ha previsto un’allerta gialla per temporali, martedì 7 giugno, in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

Allerta gialla in quattro regioni

L’avviso prevede dalla notte di oggi, lunedì 6 giugno, precipitazioni soprattutto su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che proseguiranno domani, 7 giugno, coinvolgendo anche le Marche.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo in Italia per martedì 7 giugno

Escludendo le regioni interessate dall’allerta, il Nord sarà nuvoloso e, dal pomeriggio, anche sulle regioni del Medio Adriatico e nord della Puglia.

Bello e soleggiato sul resto d’Italia, anche se le temperature massime quasi dappertutto saranno in calo, tornando più nella media di questo periodo.