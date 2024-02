La festa di San Valentino segna un cambiamento climatico positivo in Italia, con l’alta pressione proveniente dal nord Africa che porta stabilità e temperature miti.

Previsioni meteo, quanto dura l’ondata di caldo primaverile

Dopo un fine settimana instabile, il ritorno del sole promette giorni di stabilità e caldo primaverile almeno fino al weekend. Nonostante la presenza di un’incerta perturbazione atlantica in transito sull’Europa, il bel tempo dovrebbe perdurare fino alla fine della settimana. Con il promontorio anticiclonico che si sposta verso il Mediterraneo, si prevede un clima sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, con temperature in aumento, soprattutto durante il giorno.

Il contesto climatico per febbraio è insolitamente mite, con temperature superiori alla media nelle regioni centrali e settentrionali, e massime attorno ai 15 gradi, con punte di 17-18 gradi in alcune zone. Tuttavia, è previsto un cambiamento verso la fine della settimana con l’arrivo di una perturbazione che potrebbe portare nuvolosità e precipitazioni sulle Alpi centrali e le regioni di Nord-Est. In generale, la previsione è di un clima insolitamente caldo almeno fino alla fine della settimana, con alcune incertezze legate alle condizioni meteorologiche future.