Previsioni meteo weekend 21-22 maggio 2022: caldo africano da Nord a Sud

Previsioni meteo weekend 21-22 maggio 2022: in arrivo un’ondata di caldo africano sulla Penisola che porterà le temperature a sfiorare i 34-35 gradi.

Previsioni meteo weekend 21-22 maggio 2022: in arrivo un’ondata di caldo africano sulla Penisola che porterà le temperature a sfiorare i 34-35 gradi.

Previsioni meteo weekend 21-22 maggio: ondata di caldo africano

In Italia, il penultimo fine settimana di maggio si contraddistinguerà per un clima marcatamente caldo e soleggiato che si manifesterà dal Nord al Sud Italia.

La Penisola, infatti, sarà in balia dell’anticiclone africano che sta dominando il clima dell’Europa meridionale, diffondendo aria calda e facendo innalzare in modo considerevole le temperature. In Europa, ad esempio, in Francia e in Spagna si attendono picchi di temperature fino ai 40° C mentre l’Italia potrebbe raggiungere i 34-35° C, temperatura record per il Paese che registra una media stagionale di 10-12 gradi in meno.

In questo contesto, per quanto riguarda le previsioni meteo del weekend 21-22 maggio, domineranno caldo e afa che saranno particolarmente intensi soprattutto nelle Regioni del nord ovest e in Regioni come Toscana e Sardegna.

Attesi rovesci in corrispondenza delle aree alpine

Nonostante il bel tempo generalizzato che accompagnerà la Penisola da Nord a Sud durante il penultimo fine settimana di maggio, sulle aree alpine si prevedono brevi e occasionali episodi di instabilità. Simili fenomeni metereologici sono attesi principalmente nelle prime ore del pomeriggio di sabato 21 maggio.