Principe Harry, una nuova intervista bomba: “La mia vita a corte? Come il Truman Show”

Il Principe Harry ha confessato dettagli e retroscena della sua vita da Reale e del suo primo appuntamento segreto con Meghan Markle.

Dopo la sua controversa intervista da Oprah Winfrey in compagnia di sua moglie Meghan Markle, il Principe Harry ha rilasciato un’altra intervista bomba in cui ha confessato come avrebbe vissuto la sua vita all’interno della monarchia britannica.

Principe Harry: la confessione sul passato

Oggi il Principe Harry ha deciso di cambiare vita: dopo aver detto addio ai titoli nobiliari si è trasferito con sua moglie Meghan Markle negli States, alla ricerca di maggiore privacy e di una nuova normalità. L’ex duca del Sussex ha confessato per la prima volta i retroscena e le difficoltà della sua vita a corte come membro della famiglia Reale: “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, ha spiegato il figlio di Carlo e Diana citando il celebre film cult (in cui Jim Carrey era il protagonista inconsapevole di una sorta di reality show sulla sua vita).

Harry ha anche affermato che spesso si sarebbe sentito come “in uno zoo”, specie nei momenti di difficoltà: ad esempio quando morì sua madre, Diana, lui e William furono “elogiati” dalla stampa per essersi mostrati al funerale senza piangere e senza lasciarsi andare ad uno sfogo di dolore.

“Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto. Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto.

Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”.

Principe Harry: la vita attuale

Dopo aver detto addio ai titoli nobiliari, Harry sembra essersi reso conto di essere finalmente libero da un peso: “Qui posso portare Archie sul retro della bicicletta, dove vivevo prima non avevo la possibilità di farlo liberamente”, ha dichiarato in merito alla sua vita negli States, e ancora: “Sono nato privilegiato. La vita mi ha dato un posto in prima fila. La mia istruzione non era scolastica: la mia scuola era incontrare ogni giorno persone di tutto il Commonwealth”.

Principe Harry: il primo appuntamento con Meghan Markle

Harry ha confessato anche dei dettagli inaspettati sul suo primo incontro con Meghan Markle, che a quanto pare sarebbe avvenuto in un supermercato. Per non farsi beccare da “occhi indiscreti” il Principe avrebbe addirittura “camuffato” il proprio aspetto. Harry ha rivelato che all’inizio avrebbe fatto di tutto pur di mantenere la sua relazione con Meghan top secret.