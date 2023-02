Problemi per i Bancomat in tutta Italia: impennata di segnalazioni

Problemi per i Bancomat in tutta Italia: impennata di segnalazioni

Problemi per i Bancomat in tutta Italia: impennata di segnalazioni

Si mette male per i consumatori di tutta Italia. Fioccano le segnalazioni su internet di utenti che non riescono a pagare nei negozi con il bancomat.

Sono momenti difficilissimi per i consumatori italiani.

Su Twitter e sul portale downdetector diversi utenti stanno segnalando di non riuscire a pagare con il POS nei negozi. Stando a quanto si apprende il disservizio riguarda in particolare Intesa San Paolo e Unicredit, ma ci sarebbero stati problemi anche per il circuito VISA.

Problemi per i Bancomat: segnalati disservizi in tutta Italia

Il problema riguarderebbe tutta la penisola, da Nord a Sud, da Milano a Roma. Dalle diverse segnalazioni emerge che tra i disagi c’è stato quello dell’impossibilità di poter pagare la spesa con la carta o ancora di non riuscire a prelevare all’ATM di turno, Il piccolo di segnalazioni si osserva dal sito Assistenza clienti è avvenuto nella fascia mattutina inclusa tra le 11 e le 12.

Sella e Hype, non riesco a pagare nulla da questa mattina, non si aprono nemmeno le App dell’internet banking, non so se sia un problema solo loro o diffuso — Raffaele Gala (@Raffaele_Galar) February 4, 2023