Profezia Maya sulla fine del mondo nel 2021: l’Apocalisse del 2012 sarebbe un antico errore di battitura

Attenzione, causa errore di battitura secondo gli esperti la fine del mondo sarebbe nel 2021.

Un semplice quanto grossolano errore di battitura del calendario Maya avrebbe portato a credere che la fine del mondo dovesse avvenire il 21 dicembre 2012. In verità, la cosiddetta Apocalisse sarebbe stata programmata per il 2021, come confermerebbe una nuova ricerca che pare abbia anche identificato la fatidica data nel prossimo 21 giugno.

Profezia Maya: fine del mondo imminente

La data del 21 dicembre 2012 che molti temevano vedeva alla base del calcolo un sofisticato sistema di computo del tempo da parte della nota popolazione mesoamericana. Di recente, tuttavia, sta venendo alla luce una nuova teoria che vedrebbe un’altra data come quella della presunta Apocalisse, peraltro ormai decisamente imminente. Quanto ci sarà di vero in tale idea?

Trovato antico errore di battitura Maya: Apocalisse prevista per il 2021? https://t.co/5ylrkc1qeh

Meno male! Temevo di aver perso l’occasione. — Gianluca di Castri (@G_di_Castri) June 18, 2021

La risposta di alcuni studiosi che hanno tradotto il calendario Maya vede appunto un errore di battitura che farebbe spostare la data della fine del mondo fra pochi giorni. In molti credono peraltro a questa versione, avvalorata anche dai drammi mondiali iniziati nel 2020 e proseguiti quest’anno. Ci riferiamo nella fattispecie ai roghi nelle foreste dell’Australia e dell’Amazzonia, alle invasioni di cavallette in Kenya e in Pakistan, nonché alla diffusione globale della pandemia da Covid-19 che purtroppo conosciamo bene.

L’esperienza del passato porterebbe a ritenere questa nuova teoria come l’ennesima fake news. Non resta dunque che attendere la data del 21 giugno 2021 prossimo, incrociando magari le dita giusto per scaramanzia…