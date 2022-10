Propaganda Live, Diego Bianchi conduce da casa: “Ho preso il covid tra le stanze del potere”

Diego Bianchi, alias Zoro, ha condotto la scorsa puntata di Propaganda Live da casa, dopo esser risultato positivo al covid.

“Ho fatto il tampone e sono positivo. Ho preso il covid, ho fatto il bis a distanza di 6 mesi. Porto sempre la mascherina al chiuso...”, dice Bianchi, che ironizza: “Penso di aver contratto il virus nei palazzi del potere“, durante i servizi realizzati nelle ultime giornate frenetiche.

Puntata “speciale”

A distanza di 6 mesi, Zoro ha ripreso il covid: la prima volta lo scorso 22 aprile, quando disse: “L’ho scansato per due anni, mi ha preso in pieno”, disse in quel caso.

Come allora, anche la puntata di ieri 14 ottobre si è svolta seguendo una liturgia differente: Paolo Celata e Francesca Schianchi sono rimasti di più sul palco, accompagnati poi dal solito “spiegone” di Marco Damilano.

Puntata come al solito ricca di contenuti, come il resoconto delle elezioni dei due presidenti di Senato e Camera, il foglietto di Silvio Berlusconi con i pensieri su Giorgia Meloni e la risposta della stessi leader di Fratelli D’Italia: “Non ho niente da dire, ma mi pare mancasse un punto però a quelli elencati da Berlusconi che non sono ricattabile“.