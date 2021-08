Proposta di matrimonio in arrivo per Antonella Clerici? L’indiscrezione

Antonella Clerici presto sposa? Secondo indiscrezioni il fidanzato della conduttrice le avrebbe finalmente fatto la fatidica proposta.

Antonella Clerici si sta godendo le vacanze estive in compagnia del fidanzato Vittorio Garrone e, secondo indiscrezioni, avrebbe ricevuto la fatidica proposta di nozze.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la proposta di nozze

Nozze in vista per Antonella Clerici e il fidanzato, Vittorio Garrone? La notizia circola ormai da mesi ma secondo rumor sempre più insistenti questa volta sarebbe giunta la fatidica proposta.

I due stanno trascorrendo le vacanze insieme tra Deauville e Utah Beach e lì l’imprenditore si sarebbe finalmente deciso a chiedere alla conduttrice di sposarlo. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti tra i fan sui social sono alla ricerca d’indizi che confermino l’imminenza dei loro fiori d’arancio. Da anni Antonella Clerici convive felicemente con Garrone e sua figlia Maelle, nata dalla sua precedente relazione con Eddy Martens.

Antonella Clerici: l’amore

La conduttrice e l’imprenditore genovese Vittorio Garrone sono ormai legati da moltissimi anni e col tempo lui ha costruito uno splendido rapporto anche con Maelle, la figlia di Antonella Clerici a cui lei è legatissima. “ Vittorio è romantico e mi fa sentire una regina, ma anche io lo tratto come un principe. E’ anche grazie a lui se sono più forte. La nostra casa è nel bosco, è un posto magico.

Il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore”, ha dichiarato in passato la conduttrice in merito al compagno, con cui secondo indiscrezioni convolerà a nozze nel 2022.

Antonella Clerici: la figlia

La piccola Maelle è nata dall’amore tra Antonella Clerici e il ballerino Eddy Martens. Oggi i due sarebbero riusciti a trovare un equilibrio per il bene della figlia, che per anni non avrebbe avuto un rapporto con suo padre.

“Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata”, ha confessato la stessa Antonella Clerici.