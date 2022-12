Proteste in Perù: due morti tra i sostenitori di Castillo

Proseguono senza sosta le proteste in Perù.

Si contano due morti tra i sostenitori del deposto presidente Pedro Castillo. Poco si sa del primo dimostrante, morto in alcuni incidenti avvenuti all’aeroporto di Andahualyas. Per quanto riguarda la seconda vittima, come riportano fonti ospedaliere segnalate da Repubblica, si trattarebbe di un ragazzo di 18 anni morto sempre ad Andahualyas per gravi ferite al capo. Come informa l’Ansa, gli scontri stanno avvenendo nella regione di Apurimac tra la polizia e i dimostranti che appoggiano Castillo.

Altro episodio preoccupante si segnala a Huancabamba, dove i manifestanti avrebbero appiccato il fuoco a un commissariato di polizia.

Proteste in Perù: le richieste dei dimostranti

Le manifestazioni contro il nuovo governo non sembrano placarsi in Perù. Nel corso delle proteste sono stati uccisi due sostenitori di Pedro Castillo. Come si legge da Agi, i manifestanti chiedono nuove elezioni, il rilascio di Castillo, attualmente detenuto, e invocano inoltre uno sciopero nazionale.

Castillo sostituito da Boluarte

L’ex presidente Pedro Castillo è stato destituito dal Parlamento del Perù dopo aver tentato un “golpe” tramite lo scioglimento del Congresso. A sostituirlo è stata Dina Boluarte, ex procuratore e vicepresidente di Castillo. Boluarte ha reso noto il suo nuovo gabinetto lo scorso 10 dicembre, nominando primo ministro Pedro Angulo.