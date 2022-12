Putin invita la Cina a collaborare "per un ordine mondiale equo"

Putin invita la Cina a collaborare "per un ordine mondiale equo"

Perché Vladimir Putin ha invitato la Cina a collaborare "per un ordine mondiale equo" e quali sono le prospettive comuni di Mosca e il "Dragone"

Il presidente russo ha avuto un colloquio in videoconferenza con il suo omologo di Pechino Xi Jinping. A cui ha detto: “Puntiamo a rafforzare la collaborazione tra le forze armate russe e cinesi” per “creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale”. Lo riporta il sito web del Cremlino.

Avrebbe detto poi Putin che “un posto speciale nell’intera gamma della cooperazione russo-cinese è occupato dalla cooperazione militare e tecnico-militare, che aiuta a garantire la sicurezza dei nostri paesi e a mantenere la stabilità nella regione”.

E ancora: “Il coordinamento tra Mosca e Pechino nell’arena internazionale, anche nell’ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale”.

Obiettivi geopolitici comuni fra i due paesi

Per Putin dunque Russia e Cina hanno le stesse opinioni sulle cause e il corso del panorama geopolitico globale.

E fonti del Cremlino spiegano che Xi Jinping si potrebbe recare in visita ufficiale in Russia questa primavera In merito Putin ha chiosato con Xi Jinping: “Non ho dubbi sul fatto che troveremo l’opportunità di incontrarci di persona. La aspettiamo, caro signor presidente, caro amico, la aspettiamo la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca”.