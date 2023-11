Qualificazione Europei, Ucraina-Italia 0-0: gli azzurri staccano il pass dopo una partita sofferta

A Leverkusen la Nazionale azzurra ha lottato per conquistare il pass ai prossimi europei. Il match si è concluso a reti bianche, ma a parlare è il risultato.

L’Italia ha raggiunto l’obiettivo europei, in una partita che è stata sofferta fino all’ultimo minuto. Gli azzurri che hanno mancato la qualificazione ai mondiali per due volte di fila, sono riusciti a staccare il pass agli europei da secondi classificati del girone. La nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti proverà a difendere il titolo conquistato ad Euro 2020. Il match è finito a reti bianche anche se non è mancato un episodio dubbio arrivato nel finale della partita.

Qualificazione Europei, si gioca Ucraina-Italia: le formazioni ufficiali

Di seguito le due formazioni che sono scese in campo nei primi minuti della partita:

Ucraina (4-1-4-1) Trubin; Konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk. Allenatore: Rebrov

Trubin; Konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk. Allenatore: Rebrov Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Spalletti

Una frase del cronista Alberto Rimedio ha attirato l’attenzione

Nel frattempo non è passata inosservata una frase pronunciata da Alberto Rimedio poco prima dell’inizio della partita. Il cronista Rai ha fatto un paragone tra Leverkusen, città tedesca dove si sta giocando il match e il capoluogo Siciliano: “Siamo a Leverkusen, sembra di essere a Palermo”.