Qualità della vita 2023: dove si vive meglio in Italia?

Qualità della vita 2023: dove si vive meglio in Italia?

La provincia di Udine si attesta al primo posto come miglior qualità della vita, a seguire Bologna e Trento

Il Sole24 ore è uscito con la sua indagine annuale sulle città e le province in cui si vive meglio in Italia.

La classifica

Al decimo posto troviamo Verona, che era stata nella top 10 sia nel 2020 che nel 2021.

Al nono posto c’è Monza, che sale di 14 posizioni grazie al primato nella categoria “Ricchezza e consumi”.

Milano resta all’ottavo posto, come l’anno scorso. Stabile nel suo primato nella categoria “Affari e lavoro”.

Entra nella top ten, dopo averla raggiunta solo due volte, Modena, conquistando il settimo posto.

Sesta posizione per Firenze che scende dal podio conquistato l’anno scorso. Questo a causa delle sempre più frequenti denunce di rapine e furti e dell’incremento dei canoni di locazione.

Al quinto posto troviamo Bergamo che conquista il primato nella categoria “Ambiente e servizi”.

Quarta posizione per Aosta.

Sul podio si classificano: Trento, Bologna e, al primo posto, Udine. Quest’ultima si posiziona come prima per qualità della vita delle donne, ottava per qualità della vita dei bambini e ha il più grande numero di piscine e centri benessere.

Altre posizioni e ultima in classifica

Trieste e Bolzano spiccano tra i grandi assenti nella top 10, scese rispettivamente al 12esimo e 13esimo posto.

Roma è 35esima (avendo perso 4 gradini), preceduta da Venezia (-12) e seguita da Torino.

Continua ad attestarsi la prevalenza nella seconda metà della classifica di città del Centro-Sud. In ultima posizione (la 107) troviamo Foggia.