Il Napoli ha battuto ancora la Juventus e ha approfittato della sconfitta della Lazio per allungare in classifica

Che il Napoli sarebbe diventato campione d’Italia per la stagione 2022/23 ormai si era capito da tempo, ma nemmeno i tifosi più accesi della squadra partenopea si sarebbero aspettati di poter festeggiare così presto.

Serie A, quando il Napoli vincerà lo scudetto? Le date possibili

Nella serata di ieri il Napoli ha battuto per la seconda volta in questa stagione gli acerrimi rivali della Juventus. Uno a zero firmato Raspadori e gli Azzurri allungano ancora in classifica, complice la sconfitta del weekend della Lazio. I partenopei, a sette giornate dalla fine hanno ben 17 punti di vantaggio sul secondo posto e potrebbero laurearsi campioni d’Italia già la prossima settimana. Il Napoli vincerà lo scudetto al prossimo turno di campionato se batterà la Salernitana nel derby campano del 29 Aprile e se la Lazio perderà o pareggerà il giorno successivo in casa dell’Inter. Una combinazione non così improbabile.

La partita contro la Juventus e la stagione del Napoli

Il match di ieri sera con la Juventus non è stato uno dei migliori dal punto di vista dello sviluppo del gioco da parte del Napoli che in stagione ha raggiunto picchi di prestazione ben più elevati (pensiamo per esempio al 5 a 1 della gara di andata contro i bianconeri). Una buona difesa e una stoccata finale di Giacomo Raspadori sono bastati alla squadra di Spalletti per vincere contro gli uomini di Allegri, arrivati alla terza sconfitta consecutiva in Serie A. Gli azzurri quest’anno hanno battuto praticamente tutti i diretti avversari e sono più che mai lanciati verso una vittoria del titolo meritatissima.