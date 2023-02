Quando tornerà l'ora legale?

A Marzo è previsto il passaggio all’ora legale: le giornate saranno più lunghe e l’estate sempre più vicina.

Ma quando esattamente dovremo tirare avanti le lancette dell’orologio? Ebbene, il cambio orario in Italia avverrà nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 Marzo: alle 2 di notte passeremo automaticamente alle 3 di notte. Ciò significa che noi italiani dormiremo un’ora in meno, ma il giorno potremo godere di un’ora di sole in più.

Probabile abolizione dell’ora legale?

Negli ultimi anni si è vociferato molto sulla possibile abolizione del cambio d’ora in Italia, ma è davvero così? Invero, è necessario fare una precisazione: sono soprattutto i paesi del nord Europa a volere tale abolizione.

Perchè?

La risposta è molto semplice: essendo questi penalizzati dalla posizione geografica, non godono di particolari benefici grazie al cambio dell’ora, specialmente durante i mesi estivi. Tuttavia, i paesi del Mediterraneo, compresa l’Italia, sono di tutt’altro parere. Perciò in Italia continueremo ad effettuare il cambio dell’ora anche nei prossimi anni.



Da ora solare ad ora legale

In precedenza, tale orario veniva definito estivo: infatti, è grazie a questo che possiamo godere del calore e della luce solare, in particolar modo durante i mesi dell’anno che vanno dalla stagione primaverile all’autunno.

Senza dimenticare, inoltre, che il cambio dell’ora legale consente un notevole risparmio energetico: invece di fruire della materia prima energia, possiamo affidarci alla luce del sole.