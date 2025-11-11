Rachel Reeves annuncia un atteso taglio dei tassi d'interesse per Natale

Il panorama economico del Regno Unito è in fase di trasformazione, accompagnato da nuove aspettative per il futuro. Recenti dati pubblicati dall’Ufficio per le Statistiche Nazionali hanno evidenziato un significativo rallentamento nel mercato del lavoro. Tale situazione suggerisce che la Bank of England potrebbe considerare una riduzione dei tassi d’interesse durante il prossimo incontro del Monetary Policy Committee, previsto per il 18 dicembre.

Questo sviluppo ha generato speranze per un Natale meno gravoso per i cittadini britannici.

Il mercato del lavoro in difficoltà

Nel corso dell’anno, il mercato del lavoro nel Regno Unito ha mostrato una resilienza sorprendente di fronte a diverse sfide, tra cui le tariffe commerciali degli Stati Uniti, un aumento della pressione fiscale e le conseguenze della Brexit. Tuttavia, i recenti dati indicano un cambiamento significativo nella situazione. Infatti, il numero di persone che richiedono sussidi di disoccupazione è aumentato di 29.000 unità, il valore più elevato in oltre un anno. Inoltre, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 5,0%, il massimo in quattro anni.

Implicazioni per i tassi d’interesse

La crescente debolezza nel mercato del lavoro è stata identificata dalla Bank of England come un fattore chiave per riportare l’inflazione a livelli accettabili. Gli analisti prevedono che il tasso di inflazione abbia raggiunto un picco del 3,8% a settembre, il che potrebbe portare il comitato a considerare un ulteriore taglio dei tassi d’interesse. Nella riunione della scorsa settimana, il comitato ha votato contro un taglio, ma la pressione continua ad aumentare.

Un cambiamento nei salari

Uno degli indicatori più significativi del cambiamento in atto è la crescita dei salari. I dati mostrano che, escludendo i bonus, i salari medi sono aumentati solo del 4,6% nell’anno fino a settembre, un tasso di crescita che non si osservava da maggio. Questo rallentamento nella crescita salariale rappresenta un segnale che le pressioni inflazionistiche del passato non influenzano più i nuovi contratti di lavoro.

Reazioni del mercato

Le reazioni del mercato finanziario a queste notizie sono state immediate. La sterlina britannica ha perso terreno, scendendo dello 0,4% rispetto sia all’euro che al dollaro. Tuttavia, i mercati azionari e i titoli di stato hanno registrato un rally, con il benchmark FTSE 100 che ha raggiunto un nuovo massimo storico, suggerendo che gli investitori mostrano ottimismo riguardo a un ambiente monetario più favorevole.

Rallentamento del mercato del lavoro nel Regno Unito

Il rallentamento del mercato del lavoro nel Regno Unito crea le condizioni per un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della Bank of England. Con il prossimo incontro del Monetary Policy Committee imminente, analisti e investitori seguono attentamente ogni sviluppo. La prospettiva di un Natale più leggero dal punto di vista finanziario rappresenta un’ottima notizia per molti. Tuttavia, resta da vedere se questi cambiamenti saranno sufficienti a stabilizzare l’economia britannica nel lungo termine.