15enne si getta da un ponte ma il padre la trova

Ragazza di 15 anni si butta da un ponte: il padre la geolocalizza e riescono a salvarla

Una ragazzina di 15 anni si è buttata giù da un ponte. Ha mandato un ultimo messaggio ad un’amica poco prima che suonasse la campanella della scuola, spiegando la sua intenzione, ma fortunatamente quella che stava per essere una tragedia si è trasformata in una storia di salvataggio. Il fatto è avvenuto al confine tra Bologna e San Lazzaro. Il papà della 15enne l’aveva accompagnata a scuola, ma lei non era entrata e si era diretta verso il ponte di via Giuseppe Dozza, annunciando alla sua migliore amica la sua intenzione di suicidarsi. La sua compagna di classe, preoccupata, ha subito avvisato il padre. Lui è tornato indietro, ha geolocalizzato la posizione della figlia con il cellulare e ha visto che si trovava sul ponte.

Ragazza di 15 anni si butta da un ponte: il salvataggio

Quando il padre è arrivato sul ponte ha trovato solo lo zaino della figlia. Ha subito chiamato il 112 e i carabinieri hanno visto la testa della ragazza che affiorava tra le acque. L’hanno raggiunta a nuoto per trenta metri, come riportato dal Corriere della Sera. La ragazza era viva e cosciente, anche dopo il tuffo aveva battuto contro il fondo e riportato conseguenze fisiche importanti. Gli agenti l’hanno trascinata via dalla corrente, ma non sono riusciti a tirarla fuori dall’acqua per via delle ferite che aveva riportato. Per questo sono intervenuti i vigili del fuoco. La giovane è stata portata in ospedale, ha il femore rotto e varie contusioni, ed è in stato di shock.