La 21enne Alessia Neboso si era operata al seno in una clinica privata di Napoli, ma qualche giorno dopo l’intervento ha iniziato a stare molto male. La febbre non la abbandonava e giorno e notte si trovava ad avere a che fare con forti dolori. Dopo una settimana, Alessia è morta tragicamente.

Dramma a San Pietro a Patierno, nel nord di Napoli, dove la 21enne Alessia Neboso è morta in circostanze tragiche dopo aver subito un intervento al seno. La giovane si era operata da poco in una clinica privata con l’obiettivo di aumentare la sua taglia di reggiseno, ma poco dopo l’intervento ha iniziato a stare male. La situazione non migliorava e dopo tante ore di febbre alta la famiglia ha deciso di portarla al Pronto Soccorso.

Anche in ospedale, però, nessuno ha potuto fare molto per aiutare Alessia. La ragazza, quando è arrivata in Pronto Soccorso versava già in gravi condizioni e poche ore dopo è andata in arresto cardiaco. Nonostante i tanti tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare: Alessia è morta.

I parenti e gli amici della ragazza sono rimasti shoccati per quanto è successo e non riescono a darsi pace. Che cosa è successo ad Alessia? Qualcosa nella sua operazione di mastoplastica non era andato bene? Anche le autorità vogliono vederci chiaro e hanno deciso di sottoporre il corpo della 21enne ad un’autopsia che dovrebbe chiarire che cosa le è successo.