Nuove accuse per Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver fatto morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata in casa da sola per sei giorni. Questa volta a parlare è Cristian, il nipote di Pifferi, che dopo l’udienza ha detto: “È una bugiarda, farebbe più bella figura a non fingere“.

Alessia Pifferi sotto accusa anche dalla sua famiglia. Il nipote Cristian: “È una bugiarda“, la sorella Viviana: “È stata diabolica“

“Quello che sta uscendo adesso è che lei non prova sentimenti, ma il fatto di non dare Diana a mia mamma o a mia nonna sembra quasi un possesso da parte sua nei confronti della bambina”, ha detto ancora il nipote della donna, che solo due giorni fa in aula s’era difesa dicendo: “Pensavo che il biberon che le avevo lasciato bastasse. Non

mi sgridate per favore, io mi preoccupavo per mia figlia“.

Non risparmia accuse alla donna nemmeno la sorella, Viviana Pifferi: “È stata diabolica. Ha tolto la vita a sua figlia e questa cosa purtroppo io non la capirò mai. Non puoi mai lasciare una bambina da sola in casa e non sapere che un biberon non basta per sei giorni, mi sembra ridicolo”.

Alessia Pifferi ha lasciato per sei giorni la figlia di poco più di un anno a casa da sola mentre si trovava fuori con il compagno, uomo che, la sorella Viviana, non ha mai approvato: “Io le chiedevo ‘come sta la bambina?’ e le dicevo di smetterla di andare a cercare questo qua, di trovarsi un lavoro e di chiedere gli aiuti che danno alle mamme che sono da sole, ma non ha mai fatto niente”, ha concluso la sorella.