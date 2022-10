Il ragazzo 31enne stava facendo il suo consueto riposo quando non si è svegliato più. È morto nel sonno. Tutto il paese è sotto choc.

Una tragedia colpisce il comune di Casalvieri, che dice addio ad un ragazzo di 31 anni morto nel sonno. I concittadini della vittima erano molto affezionati al giovane e, su Facebook, hanno lasciato tanti messaggi di addio.

Ragazzo di 31 anni morto nel sonno per un arresto cardiaco durante il riposo pomeridiano

Era in casa con i suoi familiari e, come al solito, Massimiliano Di Rezze, queste il nome del giovane deceduto, aveva deciso di riposare durante il primo pomeriggio. Il 31enne ha però chiuso gli occhi senza più riaprirli. A trovare il suo corpo sono stati i parenti che vivevano con lui perchè si erano accorti che Massimiliano non si era ancora svegliato. Allarmati hanno chiamato il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 31enne.

Sul luogo anche i carabinieri di Sora per svolgere le indagini. Si pensa che Massimiliano sia morto per un arresto cardiocircolatorio.

Il ricordo di Massimiliano

Massimiliano Di Rezze era un operaio ed era amato da tutta la comunità di Casalvieri, in provincia di Frosinone. Nessuno riusciva a credere alla notizia della sua morte, anche perchè all’apparenza stava bene. Tutti coloro che lo conoscevano hanno speso solo belle parole ed hanno deciso di salutare il loro amico sui Social Network scrivendo messaggi di addio e di cordoglio alla famiglia.