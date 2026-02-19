Dramma a Ragusa, dove una donna di 50 anni è morta 24 ore dopo che era stata dimessa dall’ospedale. Sono in corso le indagini, la 50enne era stata operata due volte allo stomaco.

Dramma a Ragusa, donna muore il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale: era stata operata due volte allo stomaco

Tragedia a Ragusa: Loredana Alfano, 50 anni, è morta nella propria abitazione circa 24 ore dopo che era stata dimessa dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La donna era stata sottoposta a un intervento allo stomaco. Secondo quanto riferito dalla sorella, lo scorso 9 febbraio, intorno alle ore 8.30, è iniziato l’intervento chirurgico per l’asportazione di un polipo, intervento che si sarebbe protratto per diverse ore. Nel corso dell’intervento, i medici avrebbero informato il marito della 50enne che, durante l’operazione si era verificata una perforazione dello stomaco, che quindi ha reso necessario un secondo intervento chirurgico nello stesso giorno. Loredana sarebbe rientrata in reparto solo alle 22.20. Nei giorni successivi le sue condizioni sono state considerate idonee alle dimissioni, sino alla tragedia.

Dramma a Ragusa, donna muore 24 ore dopo le dimissioni dall’ospedale: indagini in corso

Nemmeno 24 ore dopo le dimissioni dall’ospedale, Loredana Alfano è morta nella sua abitazione. A lanciare l’allarme i familiari. Sul posto sono giunti i Carabinieri del comando provinciale di Ragusa, che hanno acquisito la cartella clinica e avviato gli accertamenti. La salma della donna si trova all’obitorio di Scicli a disposizione della Procura. Inoltre anche la direzione sanitaria dell’Asp di Ragusa ha reso noto di aver già avviato una indagine interna “al fine di il percorso dell’assistita e le eventuali criticità emerse”, assicurando piena collaborazione con la Procura.