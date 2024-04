Amadeus dice addio alla Rai: potrebbero esserci nuovi cambiamenti in Rai per l'allontanamento di altri conduttori

La notizia dell’addio di Amadeus è diventata ufficiale con l’arrivo di un comunicato stampa diffuso lunedì 15 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero ulteriori cambiamenti in arrivo in RAI.

Le ultime notizie dopo l’addio di Amadeus alla RAI

A parlare nelle scorse ore è stata La Stampa, che ha fatto i nomi di altri colleghi, che potrebbero abbandonare la RAI.

Il primo ad andare via potrebbe essere Sigfrido Ranucci di Report, secondo La Stampa. Avrebbe voglia infatti di provare nuove avventure professionali.

A rischio ci sarebbe anche la permanenza di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che avrebbe ricevuto diverse proposte da Mediaset e da Discovery per portarla sul canale Nove. Nel suo caso però la conduttrice, al momento, avrebbe fatto sapere di voler restare in RAI.

Altro possibile addio, Federica Sciarelli invece, potrebbe anche scegliere di andare in pensione prima del previsto. Sembra che non abbia gradito la messa in onda su Rai3 di Far West, a suo dire troppo simile a Chi l’ha visto?

L’addio di Amadeus alla RAI

Amadeus e il Dg Giampaolo Rossi hanno avuto un incontro, al termine del quale Amadeus ha confermato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto 2024.

Amadeus via dalla RAI: cosa succederà adesso?

Il programma del conduttore, Affari tuoi potrebbe andare a Stefano De Martino, mentre per il Festival di Sanremo, si parla di Carlo Conti, il più accreditato, ma forse troppo istituzionale e non avrebbe lo stesso appeal sulle nuove generazioni.