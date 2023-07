Il giornalista Maurizio Mannoni, conduttore di Linea notte da quindici anni, saluta il pubblico del programma in onda su Rai 3 pronunciando parole dolceamare. Cosa ha detto al termine dell’ultima puntata del format?

Rai, Maurizio Mannoni saluta il pubblico di Linea notte

Come da tradizione, nel periodo estivo giungono al termine le trasmissioni televisiva che hanno accompagnato i telespettatori italiani tra autunno, inverno e primavera. Tanto in Rai quanto a Mediaset, quindi, sta ufficialmente debuttando il palinsesto dei mesi estivi.

Quest’anno, più che mai, i riflettori sono puntati sulle due società: viale Mazzini, infatti, sta affrontando la rivoluzione post elezione di Giorgia Meloni mentre la rete del Biscione deve dare i conti con un momento storico unico nel suo genere ossia la morte di Silvio Berlusconi.

Tutto ciò che sta accadendo sia in Rai che a Mediaset, da ogni singolo arrivederci agli addii, ha significati ben più profondi rispetto agli anni passati. E, proprio in questo contesto, si inserisce il saluto di Maurizio Mannoni al pubblico di Linea notte, in chiusura del programma di approfondimento giornalistico in onda su Rai 3.

“Andiamo in vacanza, diciamo. Poi chissà. È stata una lunga strada”

“Io e Patrizia Senatore ti salutiamo”, ha affermato il conduttore a Giovanna Botteri, in collegamento.

“Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva di Linea Notte con gli altri colleghi del Tg3 alla conduzione. Io e Patrizia ce ne andiamo in… vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla”, ha aggiunto Mannoni. “In caso insomma è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada”.

Il giornalista è stato al timone di Linea notte per quindici anni.