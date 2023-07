Annalisa si è sposata in segreto: tutto quello che c'è da sapere sull'abito

Annalisa si è sposata in segreto: tutto quello che c'è da sapere sull'abito

Annalisa si è sposata in segreto con il manager Francesco Muglia: dopo il clamore attorno alla foto su Instagram vestita da sposa, ecco tutti i dettagli dell'abito firmato Dolce & Gabbana

Dal palco all’altare. Annalisa si è sposata in gran segreto con il magager padovano di Costa Crociere Francesco Muglia. Il matrimonio in chiesa è stato celebrato il 29 giugno nella Basilica di San Francesco di Assisi e il ricevimento ufficiale si è tenuto a Tellaro (SP) due giorni dopo.

Una cerimonia riservata

Tutto top secret. Per l’aperitivo dopo il “sì” al Chiostro di San Francesco (chiuso alle visite per l’occasione) i neosposi hanno scelto La Locanda del Cardinale, nel centro della cittadina umbra. La cerimonia civile si è invece tenuta sabato 1 luglio, sempre a Tellaro (luogo della seconda festa, quella più grande). Tutto top secret, tranne il vestito: Annalisa ha deciso di fare uno strappo alla regola riguardo l’abito da sposa, mostrandolo in un post su Instagram.

Firmato Dolce & Gabbana

Indossato nel party in spiaggia, si tratta di un abito di Dolce & Gabbana tutt’altro che convenzionale: un mini dress total white di pizzo, con la manica lunga leggermente a sbuffo e interamente ricamata come il mezzo collo che impreziosisce la scollatura. Decorato con perline Swarovski di fiori sul corpetto e la sottile cintura di brillantini, al vestito Annalisa ha abbinato un paio di decollete classici bianchi con tacco a spillo e plateau. Tornando all’abito, la domanda più gettonata è: ‘Quanto costa?’. Il portale Contra Ataque parla di un prezzo che si aggira attorno ai settemila euro. È tuttavia probabile che il prezzo sia cresciuto in quanto il vestito è stato fatto su misura e impreziosito con dettagli aggiuntivi.