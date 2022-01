Raimondo Todaro e la verità sull’addio a Ballando con le stelle

Raimondo Todaro ha spiegato la sua scelta di lasciare dopo 15 anni il programma di Rai 1 Ballando con le stelle.

Dopo ben 15 edizioni, nel 2021 il ballerino Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, per passare a un altro talent, Amici di Maria de Filippi, e un’altra rete, Canale 5.

Raimondo Todaro: la sua carriera a Ballando con le stelle

Raimondo Todaro è stato maestro di Ballando con le stelle dal 2005 al 2020 e ha vinto il programma per ben 5 volte, ma dopo tanti anni da protagonista nel programma di Rai 1 ha deciso di vivere nuove esperienze nel mondo dello spettacolo.

Raimondo Todaro: l’addio a Ballando con le stelle

È stato lo stesso Raimondo Todaro a spiegare perché ha lasciato il talent di Milly Carlucci.

Nel luglio del 2021, il ballerino ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post accompagnato dal commento: “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare”.

Todaro sembra quindi aver sentito il bisogno di confrontarsi con nuove sfide per poter maturare ulteriormente come artista.

Raimondo Todaro: la frecciatina di un altro ex di Ballando con le stelle

Milly Carlucci non ha mai nascosto di esserci rimasta male per l’addio di Raimondo Todaro che, secondo lei, non sarebbe stato chiaro nelle sue intenzioni e non avrebbe cercato un confronto per trovare una soluzione differente.

Una frecciatina al nuovo professore di Amici è arrivata anche dall’ex collega Simone Di Pasquale, che alla fine del 2021 ha lasciato Ballando con le stelle dopo 16 edizioni, ma in modo diverso da Todaro.

“Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei. Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale.

È il mio stile, la chiarezza, nei rapporti di lavoro”, ha dichiarato Di Pasquale a Nuovo Tv.

