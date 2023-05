Dopo due anni ad Amici, Raimondo Todaro potrebbe dire addio al talent. Il motivo, stando a quanto sostiene un’indiscrezione dell’ultima ora, è da ricollegare ad una lite con Maria De Filippi avvenuta durante la finale. Il ballerino torna da Milly Carlucci?

Raimondo Todaro: lite ad Amici con Maria De Filippi

Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, Raimondo Todaro potrebbe tornare a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Pare che il ballerino abbia avuto una brutta discussione con Maria De Filippi, motivo per cui sarebbe stato fatto fuori da Amici.

Perché Raimondo ha litigato con Maria?

Durante la finale di Amici, Raimondo e Maria avrebbero avuto una brutta lite. Sembra che la conduttrice gli abbia fatto notare che il suo atteggiamento non è ben accetto nel programma. “Una Maria de Filippi spazientita e critica nei confronti del giovane maestro, accusato di essere presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni“, si legge sul settimanale Nuovo.

Raimondo Todaro torna da Milly Carlucci?

Considerato il “battibecco” con Maria, Raimondo potrebbe dire addio ad Amici dopo soli due anni di permanenza. Il chiacchiericcio sostiene che Todaro possa tornare a far parte della squadra di Milly Carlucci, ma è bene sottolineare che al momento non ci sono conferme in merito.