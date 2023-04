Rapporto ristorazione 2023: serata pizza e bibita? Rovigo città dove costa meno

Complice il caro prezzi, ormai anche una semplice serata tra amici a base di pizza e bibita sta diventando una spesa su cui pensarci bene, per non ledere al portafogli. Secondo il Rapporto Ristorazione 2023 della Fipe, la colpa sarebbe del netto aumento delle bollette.

Chi dice che pizza e bibita sia una cena povera? Complice il caro prezzi, questo menu sta diventando un lusso

Aumento bollette che in alcuni casi sarebbe giunto anche oltre il 200%, secondo il rapporto stilato dalla Federazione dei pubblici esercizi. Batosta aggravata anche dal sensibile aumento del costo delle materie prime.

Tuttavia ci sono alcune città italiane in cui è possibile uscire a cena con gli amici, prendere una pizza e una bibita, senza spendere un salasso. A guidare questa speciale classifica, stilata grazie all’Osservatorio Prezzi su dati Istat, è Rovigo, con una media di 8,39 euro. Seconda piazza per Livorno (media di 8,39 euro) e medaglia di bronzo per Reggio Calabria (media di 8,58 euro).

Ad appena tre centesimi dal podio c’è Ascoli: qui la pizza e una bibita costano in media 8,61 euro. Quinto posto per Vercelli, dove il costo in media è di 8,70 euro. Non bisogna andare troppo distanti per trovare la patria della pizza, Napoli, dove il costo medio della tipica specialità, con bibita, è di 8,99 euro, dietro Pescara (media di 8,84 euro).

Completano la top 10 Lucca, all’ottavo posto con una media di 9,34 euro, Belluno, che si assesta in nona posizione con una media di 9.52 euro, e chiude Catanzaro, dove pizza e bibita costano 9,71 euro.

A Reggio Emilia la medaglia di città più cara

Dall’altro capo abbiamo anche dati per decretare la top 5 dove la combo pizza e bibita incide un po’ di più sul portafogli. Al primo posto, con distacco, c’è Reggio Emilia, dove il costo medio arriva addirittura a 15,59 euro.

Al secondo posto Siena, dove di euro bisogna tirarne fuori in media 14,36. Terza piazza per Milano (costo medio 12,30 euro), quarta Macerata (media di 13,43 euro) e chiude la top 5 Varese, con una media di 13,01 euro.