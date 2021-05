In relazione alle indagini svolte, l’Eusst ha definito molto “improbabile” il rientro del secondo stadio del razzo cinese Long March 5B su un’area abitata.

Una volta entrato nell’atmosfera terreste, il secondo stadio del razzo cinese Long March 5B avanzerà lungo la sua traiettoria, proseguendo in caduta libera e non controllata verso il suolo. Intanto, si disintegrerà in migliaia di frammenti che potrebbero a breve devastare anche 10 regioni italiane situate nel Centro e nel Sud dell’Italia.

A proposito dell’imminente arrivo del razzo, si è recentemente espressa l’Eusst.

Razzo cinese in caduta libera, l’analisi dell’Eusst

L’organizzazione europea per la sorveglianza spaziale EU Space Surveillance and Tracking (Eusst), dopo aver esaminato i dati emersi dall’osservazione del secondo stadio del razzo cinese Long March 5B, ha definito il suo rientro su un’area abitata come “improbabile”. Pertanto, il rischio di danni in ambienti popolati a cose o persone dovrebbe risultare estremamente limitato se non addirittura inesistente.

Analizzando l’inclinazione che attualmente caratterizza il cilindro di circa 20 tonnellate, infatti, l’Eusst ha stimato che il rientro del Long March 5B dovrebbe avvenire entro una latitudine compresa tra i 41,48 gradi Nord e i 41,48 gradi Sud.

Razzo cinese in caduta libera, Eusst: “Improbabile rientro su area abitata”

L’area specificata dall’organizzazione europea per la sorveglianza spaziale Eusst continua a configurarsi come considerevolmente vasta. Pertanto, è evidente la necessità di ottenere ulteriori dati per poter effettuare analisi più precisee restringere l’area nella quale avverrà l’impatto.

Ciononostante, l’organizzazione ha sottolineato che l’area esistente in corrispondenza dell’intervallo di latitudine indicato è rappresentata da una zona nella quale “la maggior parte della superficie terreste è coperta dall’oceano o da aree disabitate: quindi, la probabilità statistica di un impatto sul suolo nelle aree popolate è bassa”.

Inoltre, l’Eusst ha anche precisato che “queste previsioni presentano tuttavia incertezze poiché l’oggetto non è controllato e una stima migliore sarà possibile solo poche ore prima dell’effettivo rientro”.

Razzo cinese: Eusst e Protezione Civile

A proposito del rientro del secondo stadio del razzo cinese Long March 5B, nel pomeriggio di sabato 8 maggio, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che l’eventuale caduta di frammenti sulle Regioni dell’Italia centro-meridionale avverrà tra le ore 1:00 di notte e le ore 7:30 del mattino ma, al pari di quanto dichiarato dall’Eusst, ha anche dichiarato che “resta remota” la probabilità che uno o più detriti possano realmente precipitare sul suolo italiano.

La nota diramata dalla Protezione Civile è stata sviluppata in seguito all’analisi dei nuovi dati forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), effettuata nel corso dell’ultimo tavolo tecnico incentrato sulla questione.

Infine, valutando le possibili conseguenze che la caduta del razzo cinese potrebbe provocare in Italia, anche il Codacons ha deciso di esprimere la propria posizione offrendo assistenza legale a tutti i cittadini italiani che dovessero subire danni fisici o materiali a causa del rientro del Long March 5B.