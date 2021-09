Reboost 21: come dimagrire con fitness, fitoterapia e dieta

Reboost 21 è un metodo che sblocca il metabolismo combinando insieme la giusta alimentazione, il fitness e anche la fitoterapia per tornare in forma.

Il rientro dalle vacanze comporta il ritorno alla normalità, al lavoro, a scuola, ma anche alla remise en forme. Per questa ragione, diventa difficile gestire il tutto. Il metodo Reboost 21 permette di tornare in forma abbinando insieme la dieta, il fitness e anche la fitoterapia. Ecco in cosa consiste e come fare per seguirlo.

Reboost 21

Al ritorno alle ferie è normale sentirsi stressati con tutti gli impegni e le cose che attendono di essere portate a termine. Inoltre, lo stress è una delle cause che impedisce di dimagrire in modo sano ed efficace e condurre quindi uno stile di vita che sia particolarmente salutare. Per soccombere a tutto ciò, è stato creato il metodo Reboost 21, che non è una dieta, ma molto di più.

Un programma creato da Danilo De Mari, esperto in questo settore e autore del libro Restart Metabolico edito da Longanesi. Un metodo e un programma, proprio come spiega l’esperto nel video, che riguarda il raggiungimento della forma tramite il binomio di corpo e mente. A suo dire, lo stress cronico è deleterio dal momento che porta a trattenere l’emozione.

Per quanto riguarda l’alimentazione, consiglia di eliminare tutti quei cibi che sono causa di infiammazione, quali carne rossa, glutine e formaggi che, non solo non fanno bene, ma sono anche portatori di un accumulo di tossine, quindi deleteri per l’organismo, in generale. Non bisogna associare proteine diverse nello stesso pasto.

Inoltre, prima dei pasti principali, l’esperto De Mari consiglia di consumare delle verdure crude in modo da bilanciare il consumo degli zuccheri. È consigliabile fare del moto che lui chiama passeggiata metabolica almeno al 75% della frequenza cardiaca. Una attività che è possibile fare sia all’aperto, ma anche indoor ottenendo gli stessi benefici e risultati per il fisico e la salute, in generale.

Reboost 21: benefici

Un programma ideato dallo stesso De Mari, come spiega nel suo libro, della durata di 21 giorni durante i quali è possibile sbloccare il metabolismo gestendo lo stress che impedisce di perdere peso in modo sano e naturale. Un programma e metodo molto efficace dal momento che permette di lavorare sulla fame nervosa in modo da saziarsi e riducendo il gonfiore.

Bisogna lavorare sul rapporto che intercorrere tra la serotonina e il cortisolo dal momento che aiuta, tramite gli esercizi di respirazione, a eliminare i pensieri ricorrenti. In base a queste tecniche è possibile ridurre il senso di fame dovuto allo stress e quindi mangiare per saziarsi e nonper riempire un vuoto, come spesso accade.

Reboost 21 permette anche di saper gestire nel migliore dei modi la routine e il ritorno alla normalità dopo le vacanze. Per questa ragione, ha introdotto degli esercizi e delle tecniche di meditazione da fare prima dei pasti in modo da concentrare l’attenzione sull’alimentazione e quindi sulla nutrizione. Nel suo corso propone anche delle sedute di meditazione da fare prima di riposare dal momento che un ciclo sonno-veglia tende a incidere sulle riserve di grasso.

Insieme alla dieta, quindi all’alimentazione, il fitness, si aggiunge al metodo reboost 21 anche la fitoterapia che fa lavorare insieme psiche e corpo. Grazie alle piante, come prevede la fitoterapia, si riesce ad andare direttamente alla radice del problema. Questo metodo che combina insieme mindset, alimentazione e movimento, quindi fitness permette di ottenere dei benefici e risultati che sono utili e costanti anche nel tempo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.